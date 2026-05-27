12:23  27 мая
В Борисполе пассажирский автобус попал в ДТП: предварительно есть погибшие
10:29  27 мая
Россияне ударили по Ровенщине: повреждено предприятие
09:08  27 мая
На Черниговщине "Шахед" взорвался в нескольких метрах от тракториста: видео момента
UA | RU
UA | RU
27 мая 2026, 17:55

В Днепре мужчина бесплатно ездил в маршуртках с украденным удостоверением УБД

27 мая 2026, 17:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Днепровский районный суд Днепропетровской области рассмотрел уголовное производство по военному. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В декабре прошлого года мужчина нашел чужое удостоверение участника боевых действий. Он заменил фотографию в документе и решил этим пользоваться. В марте при проверке документов он специально показал полиции поддельное удостоверение участника боевых действий.

Суд назначил наказание: по части первой статьи 358 Уголовного кодекса Украины - штраф в размере 3400 (три тысячи четыреста) гривен; по части четвертой статьи 358 Уголовного кодекса Украины - штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен.

Напомним, ранее районный суд города Кривого Рога признал местного жителя виновным в самовольном уходе из воинской части и мошенническом завладении имуществом. Оказалось, что военный притворялся будто он правоохранителем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мошенничество суд УБД Днепропетровская область
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Российский террор на Херсонщине: в течение дня шесть мирных жителей получили ранения
27 мая 2026, 19:04
Взорвал гранатой и задушил: на Днепропетровщине будут судить мужчину за зверское убийство двух человек
27 мая 2026, 18:56
В Харьковской области автобус с пассажирами влетел в фуру
27 мая 2026, 18:34
Экстра-мобилизация: на Волыни ТЦК отменил отсрочку и мобилизовал мужчину за один день
27 мая 2026, 18:30
Атака на энергетику: повреждены три объекта ДТЭК в Днепропетровской области
27 мая 2026, 18:12
В Умани 14-летний мотоциклист сбил велосипедиста на "зебре": пострадавший в реанимации
27 мая 2026, 17:56
В Херсонской области мужчина расстрелял жену из охотничьего ружья
27 мая 2026, 17:36
Присвоил 2,5 млн грн вещественных доказательств: в Хмельницкой области будут судить бывшего следователя
27 мая 2026, 17:06
Российская атака на Одессу: среди 8 пострадавших - ребенок
27 мая 2026, 16:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »