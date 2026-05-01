Вищий антикорупційний суд 1 травня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до адвоката, який є одним із фігурантів справи про одержання 110 тисяч доларів неправомірної вигоди

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Розмір застави становить 998 400 гривень.

Суд також поклав на підозрюваного низку процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, 27 квітня начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області, його підлеглого та адвоката викрили на хабарі.

29 квітня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області, який є одним із підозрюваних у справі про одержання 110 тисяч доларів неправомірної вигоди.