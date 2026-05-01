"Зелений коридор" не врятував: полтавець віз заборонені книги з РФ – що вирішив суд

Суд Львова виніс постанову щодо мешканця Полтави, якого у березні затримали на кордоні з партією книг, виданих у РФ та Білорусі. Чоловіка оштрафували, а всю російськомовну літературу конфіскували

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина".

Інцидент стався 11 березня у пункті пропуску Краківець.

Керуючи мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, водій повертався з Польщі та обрав смугу "зеленого коридору", фактично заявивши про відсутність заборонених товарів.

Однак під час поглибленого огляду митники виявили у багажнику коробку з 63 книгами російських та білоруських видавництв, ввезення яких в Україну заборонене. За матеріалами справи, орієнтовна вартість вилученої літератури становила близько 140 тисяч гривень.

Серед конфіскованого – твори світової та російської класики, зокрема "Преступление и наказание" та "Братья Карамазовы" Федора Достоєвського, "Государь" Нікколо Макіавеллі, "Фауст" Йоганна Вольфганга фон Гете, а також книги Антона Чехова, Говарда Лавкрафта, Стівена Кінга і Вадима Панова. Окрім того, серед вилученого були мемуари німецького фельдмаршала Еріха фон Манштейна "Утерянные победы".

У поясненнях чоловік зазначив, що отримав пакунок від незнайомця у польському місті Вроцлав і мав переправити його через кордон, а згодом відправити отримувачу через поштовий сервіс.

На судове засідання 28 квітня порушник не з’явився. Суд визнав його винним у недекларуванні товарів, ввезення яких заборонене.

Чоловіку призначили штраф у розмірі 5100 гривень. Також він має сплатити майже 1000 гривень судового збору та витрат за зберігання вантажу. Усі 63 книги конфісковано.

