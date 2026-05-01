01 травня 2026, 12:53

"Зелений коридор" не врятував: полтавець віз заборонені книги з РФ – що вирішив суд

Фото: інтернет-видання "Полтавщина"
Суд Львова виніс постанову щодо мешканця Полтави, якого у березні затримали на кордоні з партією книг, виданих у РФ та Білорусі. Чоловіка оштрафували, а всю російськомовну літературу конфіскували

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Інцидент стався 11 березня у пункті пропуску Краківець.

Керуючи мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, водій повертався з Польщі та обрав смугу "зеленого коридору", фактично заявивши про відсутність заборонених товарів.

Однак під час поглибленого огляду митники виявили у багажнику коробку з 63 книгами російських та білоруських видавництв, ввезення яких в Україну заборонене. За матеріалами справи, орієнтовна вартість вилученої літератури становила близько 140 тисяч гривень.

Серед конфіскованого – твори світової та російської класики, зокрема "Преступление и наказание" та "Братья Карамазовы" Федора Достоєвського, "Государь" Нікколо Макіавеллі, "Фауст" Йоганна Вольфганга фон Гете, а також книги Антона Чехова, Говарда Лавкрафта, Стівена Кінга і Вадима Панова. Окрім того, серед вилученого були мемуари німецького фельдмаршала Еріха фон Манштейна "Утерянные победы".

У поясненнях чоловік зазначив, що отримав пакунок від незнайомця у польському місті Вроцлав і мав переправити його через кордон, а згодом відправити отримувачу через поштовий сервіс.

На судове засідання 28 квітня порушник не з’явився. Суд визнав його винним у недекларуванні товарів, ввезення яких заборонене.

Чоловіку призначили штраф у розмірі 5100 гривень. Також він має сплатити майже 1000 гривень судового збору та витрат за зберігання вантажу. Усі 63 книги конфісковано.

Нагадаємо, до суду скерували обвинувальний акт стосовно двох мешканців Києва, яких підозрюють в організації каналу постачання наркотичних та психотропних речовин із Польщі до України. Загальна вага наркотиків перевищує 27 кг, а орієнтовна вартість на "чорному ринку" – понад 48 млн грн.

