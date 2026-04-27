Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины: повреждена инфраструктура
В ночь на 27 апреля российские захватчики атаковали беспилотниками два района Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Никопольщине под вражеским ударом оказались Никополь, а также Марганецкая и Красногригорьевская громады. В результате атаки произошел пожар в многоквартирном доме.
Также враг атаковал Лозоватскую громаду Криворожского района. Там зафиксированы повреждения инфраструктуры.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Продолжается ликвидация последствий атак.
Напомним, в ночь на 27 апреля российские военные массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура в разных районах города. За медицинской помощью обратились 10 человек.