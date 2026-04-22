Мечтает зарабатывать более четверти миллиона: Злата Огневич призналась, сколько тратит в месяц

Певица Злата Огневич рассказала, сколько она тратит денег в месяц. По ее словам, она не любит вопрос о деньгах, но ведет деятельность прозрачно

Злата Огневич признается, что в месяц ей нужно не менее 5 тысяч долларов. Это деньги на еду, косметолога, бензин, одежду, творчество и другие базовые нужды. На коммунальные услуги артистка тратит более 6 тысяч гривен в месяц.

По ее словам, она не тратит много денег на повседневную одежду. Однако концертные костюмы и техника могут "влететь в копеечку". Злата рассказала, что в ее квартире самая дорогая вещь – это фортепиано.

При этом у певицы когда-то был период, когда она жила с мужем, полностью удерживаемым.

"У меня был период когда-то, когда мы жили вдвоем с парнем, и я платила за все: за квартиру, за еду и даже ему покупала одежду", – говорит артистка.

Сейчас Злате нравится инвестировать в себя и свое удовольствие. У нее есть мечта когда-нибудь зарабатывать более 200 тысяч долларов в месяц.

Напомним, ранее певица рассказывала, что когда она выступала на Евровидении, пришлось потратить более 400 тысяч долларов. Злата призналась, что потом несколько лет она выступала бесплатно, чтобы закрыть все финансовые обязательства.