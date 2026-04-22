22 апреля 2026, 02:35

Мечтает зарабатывать более четверти миллиона: Злата Огневич призналась, сколько тратит в месяц

Фото: из открытых источников
Певица Злата Огневич рассказала, сколько она тратит денег в месяц. По ее словам, она не любит вопрос о деньгах, но ведет деятельность прозрачно

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Злата Огневич признается, что в месяц ей нужно не менее 5 тысяч долларов. Это деньги на еду, косметолога, бензин, одежду, творчество и другие базовые нужды. На коммунальные услуги артистка тратит более 6 тысяч гривен в месяц.

По ее словам, она не тратит много денег на повседневную одежду. Однако концертные костюмы и техника могут "влететь в копеечку". Злата рассказала, что в ее квартире самая дорогая вещь – это фортепиано.

При этом у певицы когда-то был период, когда она жила с мужем, полностью удерживаемым.

"У меня был период когда-то, когда мы жили вдвоем с парнем, и я платила за все: за квартиру, за еду и даже ему покупала одежду", – говорит артистка.

Сейчас Злате нравится инвестировать в себя и свое удовольствие. У нее есть мечта когда-нибудь зарабатывать более 200 тысяч долларов в месяц.

Напомним, ранее певица рассказывала, что когда она выступала на Евровидении, пришлось потратить более 400 тысяч долларов. Злата призналась, что потом несколько лет она выступала бесплатно, чтобы закрыть все финансовые обязательства.

шоу-бизнес
Шоумен Иван Люленов признался, как поклонницы могут попасть на свидание с ним
21 апреля 2026, 02:35
Певица Алина Гросу призналась, был ли ее муж рядом во время родов
21 апреля 2026, 01:35
Больше не холостячка: певица Екатерина Павленко впервые подтвердила свои отношения
21 апреля 2026, 00:35
Все новости »
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Певица Даша Астафьева призналась, что была любовницей
22 апреля 2026, 01:35
В Украине стартовал сезон клубники: цены космические
22 апреля 2026, 00:35
В Запорожье священник агитировал "голосовать за Путина"
21 апреля 2026, 23:55
На Днепропетровщине мужчины ворвались в квартиру пенсионерки и напали на нее с молотком
21 апреля 2026, 23:35
Как украинские патрульные сбивают российские дроны на фронте (ВИДЕО)
21 апреля 2026, 23:15
Последствия ночного удара по Сумам: 23 человека получили ранения из-за атаки "Шахедов"
21 апреля 2026, 22:56
В Хмельнитчине BMW насмерть сбил 17-летнего парня
21 апреля 2026, 22:45
В Харьковской области из-за российской атаки пострадали 11 человек
21 апреля 2026, 22:27
В Житомирской области подросток зарабатывал на наркотиках
21 апреля 2026, 22:25
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
