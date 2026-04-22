22 квітня 2026, 07:53

На Полтавщині неповнолітня дівчина намагалася стрибнути з мосту – її врятували

Фото: Національна поліція
У Кременчуці на Крюківському мосту поліцейські врятували неповнолітню дівчину, яка намагалася перелізти через огорожу та стрибнути вниз

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався під час руху службового наряду поліції, який прямував на виклик через міст.

Правоохоронці помітили дівчину, що перебувала на перилах та в критичному стані, і негайно зупинилися, щоб надати допомогу.

Поліцейські швидко встановили контакт із дівчиною, заспокоїли її та зняли з небезпечного місця. За попередніми даними, вона перебувала у стресовому емоційному стані.

Після порятунку неповнолітню передали медикам для надання кваліфікованої допомоги.

Нагадаємо, під Рівним жінка стрибнула з мосту, вона загинула. Інцидент стався ввечері 18 квітня. Медики, які прибули на місце події, констатували її смерть. Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилася 46-річна жителька села Грабів.

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
