На Полтавщині неповнолітня дівчина намагалася стрибнути з мосту – її врятували

У Кременчуці на Крюківському мосту поліцейські врятували неповнолітню дівчину, яка намагалася перелізти через огорожу та стрибнути вниз

Про це повідомила поліція області.

Інцидент стався під час руху службового наряду поліції, який прямував на виклик через міст.

Правоохоронці помітили дівчину, що перебувала на перилах та в критичному стані, і негайно зупинилися, щоб надати допомогу.

Поліцейські швидко встановили контакт із дівчиною, заспокоїли її та зняли з небезпечного місця. За попередніми даними, вона перебувала у стресовому емоційному стані.

Після порятунку неповнолітню передали медикам для надання кваліфікованої допомоги.

