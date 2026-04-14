В Полтаве правоохранители расследуют схему взяточничества, связанную с незаконным оформлением группы инвалидности для мужчин призывного возраста

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Подозрения уже объявлены трем фигурантам, среди которых двое врачей-ортопедов и посредник.

Речь идет об ортопеде Полтавской областной больницы, враче из Зиньковской городской центральной больницы и уроженце Карловки. По данным следствия, к схеме также может быть причастен врач-невролог областной больницы.

Уголовное производство открыто по статьям о злоупотреблении влиянием, соучастии и извлечении неправомерной выгоды.

По решению суда, двум врачам и посреднику избрана мера пресечения – содержание под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 146 тысяч гривен.

Следствие установило, что схема действовала как минимум с сентября прошлого года. Посредник предложил мужчине призывного возраста за 10 тысяч долларов оформить фиктивную инвалидность. Для этого привлекли врачей, которые должны обеспечить подготовку поддельных медицинских документов.

В конце февраля фальшивые справки подали на рассмотрение комиссии, а уже в марте после передачи денег "пациенту" установили вторую группу инвалидности до 2027 года.

Во время обысков у фигурантов изъяли медицинские документы, наличные – 17 тысяч долларов и 1,7 тысячи евро, а также автомобиль Toyota Camry.

Все участники схемы задержаны, продолжается досудебное расследование.

