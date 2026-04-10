10 апреля 2026, 14:37

До полусмерти избили предпринимателя в Полтаве: нападавшие получили 18 и 15 лет

Скриншот с видео
Полтавский апелляционный суд завершил рассмотрение резонансного дела о нападении на 25-летнего предпринимателя, которое произошло в 2019 году

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

После многолетнего судебного разбирательства апелляционные жалобы сторон были частично удовлетворены лишь в части уточнения конфискации имущества, в то время как основные сроки заключения остались без изменений.

2 апреля коллегия судей поставила точку в рассмотрении апелляций на приговор Шевченковского районного суда г. Полтавы по делу о событиях марта 2019 года. Тогда на улице Ветеринарной двое мужчин – Николай Кицько и Дмитрий Дмитриев – жестоко избили предпринимателя и завладели его имуществом.

Апелляцию подали сразу три стороны. Защита осужденного Николая Кицкая настаивала на переквалификации действий по покушению на убийство на "кражу" и "драку", а также требовал отмены приговора.

Потерпевшие, в свою очередь, просили усилить наказание до пожизненного лишения свободы, считая 18 лет тюрьмы недостаточным, учитывая тяжесть последствий.

Прокурор просил уточнить приговор в части конфискации имущества, чтобы оно охватывало весь объем назначенного наказания.

Николай Кицько в суде заявил, что события якобы были случайной схваткой, а целью было похищение имущества из гаражей, а не нападение на человека. Он также утверждал, что потерпевший мог получить часть травм при других обстоятельствах.

Впрочем, суд отклонил эти доводы, отметив, что хронология событий от прибытия нападающих до вызова скорой помощи исключает участие посторонних лиц.

Отдельно суд обратил внимание на физическое преимущество одного из обвиняемых, являющегося инструктором по восточным единоборствам, что противоречило версии о "равной драке".

Доказательствами вины также стали следы крови потерпевшего на одежде нападающих и в автомобиле, которые суд признал прямыми доказательствами причастности к преступлению.

Полтавский апелляционный суд частично удовлетворил только жалобу прокурора, уточнив формулировку по конфискации имущества. В другой части приговор оставлен без изменений:

  • Николай Кицько – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества;
  • Дмитрий Дмитриев – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества;
  • Никита Угликов – 1 год условного наказания как лицо, сотрудничавшее со следствием.

Потерпевший, который получил тяжелые травмы, имеет право на возмещение ущерба в размере почти 2 млн грн.

Отдельно в материалах дела говорится о неустановленном лице, которое могло предоставить нападающим информацию о потерпевшем и его имуществе. Роль так называемых "наводчиков" в преступлении остается предметом отдельного расследования.

