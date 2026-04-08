Обыски в доме главного медика Полтавщины Лисака: подробности

В среду, 8 апреля, в квартиру директора Департамента здравоохранения Полтавской ОВА Виктора Лисака пришли правоохранители для проведения следственных действий по решению суда

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

По информации СМИ, следователи не местные. Другие детали пока не сообщаются.

Лысак Виктор Петрович – директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА.

Родился 21 августа 1961 года в Житомирской области.

Окончил Харьковский медицинский институт, работал педиатром, возглавлял Полтавскую детскую областную больницу.

Служил в ВСУ, участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В 2010-2011 годах был заместителем министра здравоохранения, с 2011 года возглавляет областное управление здравоохранения.

Как известно, 2 апреля правоохранители разоблачили вероятную схему двойного финансирования медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий.

Среди подозреваемых – руководитель Полтавской областной больницы и два врача-офтальмологины. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета может превышать 11 млн грн.

Начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что инициирует аудит во всех областных медицинских учреждениях по поводу возможных двойных оплат.