В результате атаки Полтавщины погиб один человек, еще один получил ранение
В ночь на 11 апреля российские войска атаковали Лубенский район Полтавской области дронами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича в Telegram.
"В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе", – говорится в сообщении.
По его словам, в результате вражеского удара один человек погиб.
"Еще один человек получил травмы. Ему оказывают всю необходимую помощь", – добавил Дякивнич.
Как сообщалось, в начале апреля российские беспилотники атаковали объекты Нафтогаза в Полтавской области. Тогда возник масштабный пожар.
