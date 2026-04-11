В результате атаки Полтавщины погиб один человек, еще один получил ранение

В ночь на 11 апреля российские войска атаковали Лубенский район Полтавской области дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича в Telegram.

"В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе", – говорится в сообщении.

По его словам, в результате вражеского удара один человек погиб.

"Еще один человек получил травмы. Ему оказывают всю необходимую помощь", – добавил Дякивнич.

Как сообщалось, в начале апреля российские беспилотники атаковали объекты Нафтогаза в Полтавской области. Тогда возник масштабный пожар.