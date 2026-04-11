Внаслідок атаки Полтавщини загинула одна людина, ще одна дістала поранення
У ніч на 11 квітня російські війська атакували Лубенський район Полтавської області дронами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича в Telegram.
"Унаслідок падіння ворожого БПЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні", – йдеться у повідомленні.
За його словами, унаслідок ворожого удару одна людина загинула.
"Ще одна людина отримала травми. Їй надають усю необхідну допомогу", – додав Дяківнич.
Як повідомлялось, на початку квітня російські безпілотники атакували об’єкти Нафтогазу на Полтавщині. Тоді виникла масштабна пожежа.
