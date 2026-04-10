Убытки в миллионы гривен: в Полтавской области расследуют деятельность конвертцентра, который использовали в деле закупки дронов

В Полтаве проверяют вероятную незаконную конвертацию более миллиарда гривен в наличные деньги. Речь идет о схеме при масштабной закупке беспилотников для военных за средства Полтавской общины

Об этом сообщает издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Речь идет о закупках за средства Полтавской общины. В 2024 году издание "Полтавщина" анализировало закупку 170 дронов трех моделей на общую сумму почти 39 миллионов гривен. Сейчас в судах рассматривают два уголовных дела, заведенных Бюро экономической безопасности.

Дело о закупке 80 квадрокоптеров DJI Mavic 3T на сумму 24,36 млн грн. Ориентировочная сумма переплаты – 5 млн грн. Дело по поставке 80 единиц DJI Mavic 3 Fly More Combo и 10 штук Autel EVO MAX 4T Protect+ на 14,5 млн. грн. Ориентировочный ущерб - 2,6 млн грн.

В конце 2025 года в первом уголовном производстве четырем лицам объявили обвинения в злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Все четверо свои обвинения полностью отрицают. Речь идет:

Сергей Сирица – бывший начальник департамента обороны Полтавского горсовета.

Максим Панасенко – ответственный за подготовку тендерной документации. Следствие считает, что он мог прописывать условия, ограничивающие конкуренцию.

Максим Лукашин – специалист департамента, который подписывал документы.

Юрий Коновальчук – предприниматель-поставщик. По данным расследования, он контролировал ряд компаний (ООО "ВЭД-Мобайл", ООО "Амайдей Биз", ООО "Сайберф"), которые после получения оплат меняли названия и владельцев.

При этом на скамье подсудимых отсутствуют представители руководства горсовета и депутаты, лоббировавшие закупки с переплатами. Также речь идет об отдельных правоохранителях, чье содействие было необходимо для реализации схемы.

В рамках второго уголовного дела по поставке 80 беспилотников детективы БЭБ установили, должностные лица "ВЭД-Мобайл" в сговоре с представителями "Каспий Агро" в период с ноября 2023 по январь 2024 умышленно уклонились от уплаты НДС на сумму 14,8 млн грн. Детективы классифицируют "Каспий Агро" как предприятие с признаками фиктивности, которое использовалось для конвертации безналичных средств в наличные деньги.

В сентябре 2024 года по ул. Соборности, 46 в Полтаве прошел обыск в пункте обмена валют "Х-Сhange". Следственные действия проводились для лиц, причастных к фиктивным операциям.

Помещение использовали ООО "ФК "Ультра Профит Финанс" и вышеупомянутое ООО "Каспий Агро". Кроме того, проводились обыски в помещение, где велась бухгалтерия сети связанных компаний и ФЛП. Среди них:

ООО "Каспий Агро" (ныне – ООО "Прометей Агро Трейд");

ФХ "Фарт-Уизард";

ООО "Восточно-Украинская Дивелоперская Компания";

ООО "Компания Овен-Агро";

ГП "Овен" ООО "Компания "Овен-Агро";

ООО "Капитал 8888";

ООО "Агро Транс Логистик";

ООО "Каспий Глобал Петролеум" (ныне – ООО "Ойл Плюс Трейд");

ООО "Атаман Оил";

ООО "Сайбер-Ф Технолоджи";

ООО "Сайберф";

ООО "СайберТ";

ООО "Юмисагро";

ООО "АСВ Капитал";

ООО "Зернотрейд 777".

Перечисленные предприятия фигурируют в проверке БЭБ относительно возможной организации незаконной схемы конвертации безналичных средств в наличные деньги более чем на миллиард гривен.

Из деталей расследования стало известно, что в конце декабря 2023 года горсовет перечислил "ВЭД-Мобайл" 14,5 миллиона гривен, а руководитель предприятия менее чем через час перечислил часть средств дальше. Со счетов его фирмы было произведено несколько платежей на общую сумму 5 миллионов гривен на счет ООО "Каспий Агро". В этой сумме было скрыто 2,6 миллиона гривен переплаты.

Официальным назначением платежей указывалась оплата транспортных услуг. Однако в ходе следствия бывший директор компании "Каспий Агро" показал, что услуги фактически не предоставлялись, а полученные деньги предприятие не возвращало. Следствие квалифицировало эти действия как легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

При этом подтверждены экспертизами переплаты из бюджета общины на сумму более 7 миллионов гривен. Однако Полтавский городской совет официально не признает себя потерпевшей. Это означает, что только прокуратура может потребовать возврата этих денег общине.

