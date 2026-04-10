19:15  10 апреля
В Чернигове в лесу нашли мертвым полицейского
17:55  10 апреля
Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах
14:45  10 апреля
Очередное нападение на U420: в Днепре повредили магазин сети
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2026, 18:35

Убытки в миллионы гривен: в Полтавской области расследуют деятельность конвертцентра, который использовали в деле закупки дронов

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Полтаве проверяют вероятную незаконную конвертацию более миллиарда гривен в наличные деньги. Речь идет о схеме при масштабной закупке беспилотников для военных за средства Полтавской общины

Об этом сообщает издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Речь идет о закупках за средства Полтавской общины. В 2024 году издание "Полтавщина" анализировало закупку 170 дронов трех моделей на общую сумму почти 39 миллионов гривен. Сейчас в судах рассматривают два уголовных дела, заведенных Бюро экономической безопасности.

  1. Дело о закупке 80 квадрокоптеров DJI Mavic 3T на сумму 24,36 млн грн. Ориентировочная сумма переплаты – 5 млн грн.
  2. Дело по поставке 80 единиц DJI Mavic 3 Fly More Combo и 10 штук Autel EVO MAX 4T Protect+ на 14,5 млн. грн. Ориентировочный ущерб - 2,6 млн грн.

В конце 2025 года в первом уголовном производстве четырем лицам объявили обвинения в злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Все четверо свои обвинения полностью отрицают. Речь идет:

  • Сергей Сирица – бывший начальник департамента обороны Полтавского горсовета.
  • Максим Панасенко – ответственный за подготовку тендерной документации. Следствие считает, что он мог прописывать условия, ограничивающие конкуренцию.
  • Максим Лукашин – специалист департамента, который подписывал документы.
  • Юрий Коновальчук – предприниматель-поставщик. По данным расследования, он контролировал ряд компаний (ООО "ВЭД-Мобайл", ООО "Амайдей Биз", ООО "Сайберф"), которые после получения оплат меняли названия и владельцев.

При этом на скамье подсудимых отсутствуют представители руководства горсовета и депутаты, лоббировавшие закупки с переплатами. Также речь идет об отдельных правоохранителях, чье содействие было необходимо для реализации схемы.

В рамках второго уголовного дела по поставке 80 беспилотников детективы БЭБ установили, должностные лица "ВЭД-Мобайл" в сговоре с представителями "Каспий Агро" в период с ноября 2023 по январь 2024 умышленно уклонились от уплаты НДС на сумму 14,8 млн грн. Детективы классифицируют "Каспий Агро" как предприятие с признаками фиктивности, которое использовалось для конвертации безналичных средств в наличные деньги.

В сентябре 2024 года по ул. Соборности, 46 в Полтаве прошел обыск в пункте обмена валют "Х-Сhange". Следственные действия проводились для лиц, причастных к фиктивным операциям.

Помещение использовали ООО "ФК "Ультра Профит Финанс" и вышеупомянутое ООО "Каспий Агро". Кроме того, проводились обыски в помещение, где велась бухгалтерия сети связанных компаний и ФЛП. Среди них:

  • ООО "Каспий Агро" (ныне – ООО "Прометей Агро Трейд");
  • ФХ "Фарт-Уизард";
  • ООО "Восточно-Украинская Дивелоперская Компания";
  • ООО "Компания Овен-Агро";
  • ГП "Овен" ООО "Компания "Овен-Агро";
  • ООО "Капитал 8888";
  • ООО "Агро Транс Логистик";
  • ООО "Каспий Глобал Петролеум" (ныне – ООО "Ойл Плюс Трейд");
  • ООО "Атаман Оил";
  • ООО "Сайбер-Ф Технолоджи";
  • ООО "Сайберф";
  • ООО "СайберТ";
  • ООО "Юмисагро";
  • ООО "АСВ Капитал";
  • ООО "Зернотрейд 777".

Перечисленные предприятия фигурируют в проверке БЭБ относительно возможной организации незаконной схемы конвертации безналичных средств в наличные деньги более чем на миллиард гривен.

Из деталей расследования стало известно, что в конце декабря 2023 года горсовет перечислил "ВЭД-Мобайл" 14,5 миллиона гривен, а руководитель предприятия менее чем через час перечислил часть средств дальше. Со счетов его фирмы было произведено несколько платежей на общую сумму 5 миллионов гривен на счет ООО "Каспий Агро". В этой сумме было скрыто 2,6 миллиона гривен переплаты.

Официальным назначением платежей указывалась оплата транспортных услуг. Однако в ходе следствия бывший директор компании "Каспий Агро" показал, что услуги фактически не предоставлялись, а полученные деньги предприятие не возвращало. Следствие квалифицировало эти действия как легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

При этом подтверждены экспертизами переплаты из бюджета общины на сумму более 7 миллионов гривен. Однако Полтавский городской совет официально не признает себя потерпевшей. Это означает, что только прокуратура может потребовать возврата этих денег общине.

Напомним, во Львовской области разоблачили хищения на дронах для ВСУ. Чиновнику поселкового совета объявили подозрение. Из-за завышения стоимости беспилотников бюджет поселкового совета потерял 1,5 миллиона гривен. Чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дроны расследование БЭБ Полтавская область
