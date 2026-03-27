Россияне атаковали промышленное предприятие на Полтавщине: более 5000 потребителей без газа

Иллюстративное фото: из открытых источников

Враг снова атаковал одно из промышленных предприятий в Полтавском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

Из-за повреждения технологического оборудования 5040 абонентов остались без газоснабжения.

Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Информации о травмированных или погибших нет.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ атаковала Полтаву. Погибли два человека. Число пострадавших возросло до 12 человек, среди них – 5-летний ребенок.