Росіяни атакували промислове підприємство на Полтавщині: понад 5000 споживачів без газу

Ворог знову атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Інформації про травмованих чи загиблих немає.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ атакувала Полтаву. Загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 12 осіб, серед них – 5-річна дитина.