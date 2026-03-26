В Полтаве ветеран ВСУ спустил собаку на полицейских – суд вынес приговор

Киевский районный суд Полтавы вынес приговор по делу ветерана ВСУ, который в конце 2025 года спустил своего стаффордширского терьера на патрульных

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина".

Суд назначил ему наказание в размере 1 года ограничения свободы, заменив отбывание на условный срок. Мужчина также должен оплатить более 17 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Инцидент произошел 5 декабря 2025 на улице Сковороды.

По материалам суда, во время проверки документов другого гражданина двое патрульных подошли к служебному автомобилю, когда к ним приблизился мужчина с сожительницей и собакой породы американский стаффордширский терьер "Амур". Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял полицейских и спровоцировал конфликт.

По словам свидетелей, Константин спустил собаку на полицейских и сам нанес им удары, а также использовал газовый баллончик. В результате нападения оба офицера получили многочисленные легкие телесные повреждения, среди которых укусы, ушибы, ссадины, сотрясение мозга и ожог глаз от слезоточивого газа.

Суд учел боевые заслуги ветерана, состояние здоровья, искреннее раскаяние и полное признание вины.

Кроме того, экспертиза установила органическое расстройство личности обвиняемого, что ограничивало его способность контролировать действия во время инцидента.

Как известно, событие вызвало значительный резонанс в Полтаве: жители собрали более 311 тысяч гривен на адвокатов для защиты ветерана.

7 декабря 2025 года суд избрал Константину меру пресечения – круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Собаку изъяли и передали в городскую ветбольницу, однако после проверки документов и прививок животное вернули владельцу.