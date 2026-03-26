26 березня 2026, 14:55

У Полтаві ветеран ЗСУ спустив собаку на поліцейських – суд виніс вирок

Колаж "Полтавщина"
Київський районний суд Полтави виніс вирок у справі ветерана ЗСУ, який наприкінці 2025 року спустив свого стаффордширського тер’єра на патрульних

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Суд призначив йому покарання у вигляді 1 року обмеження волі, замінивши відбування на умовний термін. Чоловік також має сплатити понад 17 тисяч гривень за проведення експертиз.

Інцидент стався 5 грудня 2025 року на вулиці Сковороди.

За матеріалами суду, під час перевірки документів іншого громадянина двоє патрульних підійшли до службового автомобіля, коли до них наблизився чоловік зі співмешканкою та собакою породи американський стаффордширський тер’єр "Амур". Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, ображав поліцейських і спровокував конфлікт.

За словами свідків, Костянтин спустив собаку на поліцейських і сам завдав їм удари, а також використав газовий балончик. Внаслідок нападу обидва офіцери отримали численні легкі тілесні ушкодження, серед яких укуси, забої, садна, струс мозку та опік очей від сльозогінного газу.

Суд врахував бойові заслуги ветерана, стан здоров'я, щире каяття та повне визнання провини.

Крім того, експертиза встановила органічний розлад особистості обвинуваченого, що обмежувало його здатність контролювати дії під час інциденту.

Як відомо, подія викликала значний резонанс у Полтаві: мешканці зібрали понад 311 тисяч гривень на адвокатів для захисту ветерана.

7 грудня 2025 року суд обрав Костянтину запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із електронним браслетом. Собаку вилучили та передали до міської ветлікарні, однак після перевірки документів і щеплень тварину повернули власнику.

