В селе Ленковцы Кельменецкой громады 10 мая произошел пожар в заведении социального обслуживания

В результате возгорания пострадал 88-летний мужчина, которого с ожогами госпитализировали в реанимацию.

По данным спасателей, причиной инцидента стало термоодеяло, которое, вероятно, загорелось из-за короткого замыкания электросети. Персонал пансионата самостоятельно погасил пожар до приезда огнеборцев.

Огонь успел повредить кровать и матрас, а также закоптить стены в комнате. Специалисты устанавливают окончательные причины и обстоятельства происшествия.

