Планшеты Xiaomi: какие параметры действительно решают в 2026 (экран, батарея, память) – обзор от Алло

Пресс-релиз

Фото: Алло

Сегодняшний рынок портативной электроники предлагает множество вариантов, и планшеты Xiaomi занимают в нем господствующую нишу – от доступных решений до мощных флагманов

В 2025-2026 годах компания обновила почти весь модельный ряд: ассортимент расширился от компактного Redmi Pad SE 8.7 до массивного 14-дюймового Pad 7 Max.

Главной проблемой для покупателя остается схожесть названий, ведь за маркировками Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 8 или Redmi Pad 2 скрываются кардинально разные устройства. Эта статья, созданная вместе с командой Алло, поможет разобраться в технических нюансах и покажет, как выбирать планшеты Xiaomi, чтобы получить наилучший результат.

Начинаем со сценария: для чего планшет Xiaomi

Консультанты Алло начинают с вопроса: "А что вы планируете делать с планшетом?" Ответ сразу отсекает половину моделей. Три сценария подсказывают конфигурацию:

Обучение и образование. Redmi Pad SE или Xiaomi Pad 7 с частотой 90-120 Гц и 4-6 ГБ ОЗУ. Работа и многозадачность. Pad 7 Pro или Pad 8 Pro с минимум 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, поддержкой клавиатуры. Развлечения и путешествия. Xiaomi Pad 7 Max (14″) или Pad 8 с Dolby Atmos и экраном 144 Гц.

Специалисты Алло рекомендуют: определите сценарий до того, как откроете каталог – это единственный способ не потеряться среди похожих названий.

Экран: главный параметр, который ощущается ежедневно

Когда сценарий понятен, время посмотреть на экран – именно его вы будете видеть каждую секунду пользования планшетом. Диагональ варьируется от 8.7″ в Redmi Pad SE 8.7 до 14″ в Pad 7 Max, а частота обновления 144 Гц стала стандартом для серий Pad 7 и Pad 8.

Матрицы IPS LCD обеспечивают естественную передачу цветов без мерцания, яркость достигает 800 нит. Разрешение 3.2K с поддержкой Dolby Vision и DCI-P3 выводит качество изображения выше большинства конкурентов, а антибликовое стекло Pad 8 Matte Edition снижает блики на 70%.

Совет от Алло: для работы на улице или у окна ориентируйтесь на яркость от 800 нит – разница с 600 нит на солнце ощутима сразу.

Батарея и автономность: почему "мА-ч" – не вся правда

Хороший экран быстро становится разочарованием, если планшет садится до обеда – поэтому автономность не менее важна. Заряд аккумуляторов варьируется: Pad 7 и Pad 7 Pro – 8850 мА-ч, Pad 8 и Pad 8 Pro – 9200 мА-ч, Redmi Pad 2 Pro — 12 000 мА-ч. Однако реальное время работы зависит от сценария: обучение с чтением – 12-16 часов, Zoom и игры – 6-9 часов, а высокая яркость и LTE уменьшают автономность еще на 40%.

Эксперты Алло отмечают: клиенты сравнивают только цифру мА-ч и удивляются, что планшет с меньшей батареей работает дольше. Секрет – в процессоре и частоте экрана.

Зарядка: что важно для повседневного комфорта

Автономность – одна сторона медали, скорость зарядки – другая. Мощность: Pad 7 и Pad 8 – 45 Вт, Pad 7 Pro и Pad 8 Pro – 67 Вт. Pad 8 и Pad 8 Pro также поддерживают обратную зарядку 22.5 Вт – можно подзарядить смартфон в дороге.

Команда Алло советует: проверяйте, есть ли адаптер в комплекте – ни одна модель серии Pad не гарантирует блок питания в коробке.

Память и ОЗУ: где чаще всего ошибаются

Экран, батарея, зарядка – с этим покупатели обычно разбираются, а вот на памяти спотыкается каждый второй. ОЗУ стартует от 4 ГБ у Redmi Pad SE 8.7 и достигает 12 ГБ у топовых Pad 8, при этом для комфортной многозадачности минимум – 8 ГБ. Встроенное хранилище: 128 ГБ – база на 2026 год, а разница между UFS 4.0 (Pad 8, 256 ГБ) и UFS 3.1 (128 ГБ) – двукратная в скорости.

Серия Pad лишена слота microSD, поэтому выбирать объем стоит с запасом. Некоторые модели Redmi Pad поддерживают карты памяти, но стоит быть внимательными и сверять спецификации.

Эксперты Алло отмечают: выбирайте хранилище сразу с запасом – добавить память после покупки не получится.

Производительность: сколько мощности реально нужно

Когда с памятью определились, встает вопрос процессора – и здесь важно не переплатить: вопрос не в том, какой чип самый мощный, а какого хватит для ваших задач. В бюджетном сегменте MediaTek Helio G85 и G100-Ultra (Redmi Pad SE 8.7, Redmi Pad 2) закрывают базовые потребности. Средний класс на Snapdragon 7+ Gen 3 (Pad 7, Redmi Pad Pro) обеспечивает баланс быстродействия и энергоэффективности – для учебы и документов этого хватает с головой. Флагманы Snapdragon 8s Gen 3, 8s Gen 4 и 8 Elite работают в Pad 7 Pro, Pad 8 и Pad 8 Pro, демонстрируя более 2.5 млн баллов в AnTuTu.

Консультанты Алло часто слышат: "Мне нужен самый мощный". Но для обучения Snapdragon 7+ Gen 3 – оптимальный выбор, а 8 Elite стоит брать только для игр или монтажа видео.

Связь: Wi-Fi или LTE – кому что нужно

Кроме процессора, важен доступ к сети. Pad 7, Pad 8 и Pad 8 Pro выпускаются исключительно в версиях Wi-Fi, тогда как LTE и 5G доступны в серии Redmi: Redmi Pad Pro 5G и Redmi Pad 2 4G и Redmi Pad 2 4G. Pad 8 поддерживает Wi-Fi 7 для стриминга и онлайн-игр.

Совет от Алло: не переплачивайте за LTE-версию, если не носите планшет с собой – раздача Wi-Fi со смартфона работает стабильно и экономит 15-20% стоимости.

Звук и мультимедиа: для сериалов, уроков и звонков

Подключение к сети есть – остается вопрос, как все это звучит и выглядит. Для сериалов и видеозвонков звук и камера – не второстепенные вещи. Pad 7, Pad 8 и Pad 8 Pro оснащаются четырьмя динамиками с Dolby Atmos, бюджетный Redmi Pad SE также поддерживает эту технологию. Разъем 3.5 мм отсутствует – наушники подключаются через USB-C или Bluetooth.

Фронтальная камера Pad 8 Pro – 32 Мп с автоцентрированием через ИИ, тогда как базовый Pad 8 получил 8 Мп. Основные камеры – 13 Мп (Pad 8) и 50 Мп (Pad 8 Pro). Специалисты Алло подчеркивают: для видеозвонков критична именно фронтальная камера, и 32 Мп в Pad 8 Pro – лучшая в линейке.

Аксессуары: стилус и клавиатура – когда они действительно нужны

Планшет со стилусом и клавиатурой – уже почти ноутбук, но аксессуары нужны далеко не всем. Pad 7 поддерживает стилус Focus Pen, а для Pad 8 и Pad 8 Pro разработан Focus Pro с минимальной задержкой. Для серии Pad 8 доступна магнитная клавиатура с тачпадом, а режим "Desktop Mode" дает интерфейс с плавающими окнами. Полный комплект может увеличить стоимость на 20-40%.

Эксперты Алло рекомендуют проверять совместимость: стилус от Pad 7 не подойдет к Pad 8, клавиатуры тоже разнятся между поколениями.

ОС и оболочка: мелочи, которые определяют опыт

Железо – это каркас, а оболочка определяет ежедневный комфорт. Актуальная версия – HyperOS 3 на базе Android 16 с многооконным режимом, ИИ-переводом и бесшовной синхронизацией между устройствами Xiaomi. Pad 8 и Pad 8 Pro поставляются с ней "из коробки", а флагманы получают обновление до 5 лет.

Команда Алло подчеркивает: Pad 6 завершает цикл поддержки летом 2026 –покупать его сейчас нецелесообразно, даже со скидкой.

Как выбрать и купить планшеты Xiaomi в Алло

Когда модель выбрана, остается главное – где купить планшеты Xiaomi с гарантией. В Алло представлена полная линейка бренда 2025-2026 гг: от Redmi Pad SE 8.7 до Pad 8 Pro. Сайт позволяет фильтровать по диагонали, памяти и цене, а консультанты помогут с выбором онлайн и в магазинах. Корпоративная программа лояльности "Алло Гроші" и коалиционная "Фишка" работают одновременно.

Типичные ошибки при выборе планшета Xiaomi

По опыту консультантов Алло, самая распространенная ошибка –ориентироваться только на цену: Redmi Pad SE 8.7 с 4 ГБ ОЗУ не подойдет для больших документов. Pad 8 на 128 ГБ (UFS 3.1) заметно медленнее версии 256 ГБ (UFS 4.1), а 600 нит яркости проигрывают 800 нит на улице.

Противоположная крайность – переплата за мощность: для школьных задач Snapdragon 7+ Gen 3 достаточен, а Pad 6 в 2026 году покупать не стоит –поддержка завершается летом.

Чек-лист от экспертов Алло

Перед покупкой в Алло рекомендуют сделать чек-лист:

сценарий – определите приоритеты: учеба, работа, развлечения или путешествия;

память – минимум 8/128 ГБ, в серии Pad нет слота microSD;

процессор – Snapdragon 7+ Gen 3 для большинства задач, 8 Elite для игр и монтажа;

сеть – LTE есть преимущественно в Redmi, Pad 8 предлагает Wi-Fi 7;

аксессуары – проверяйте совместимость стилуса и клавиатуры с вашей моделью;

актуальность – избегайте моделей, поддержка которых завершается.

Линейка Xiaomi в 2026 году покрывает любые потребности – от бюджетников до Pad 8 Pro на Snapdragon 8 Elite. Комфорт определяют экран с высокой яркостью, реальная автономность и достаточный объем быстрой памяти. Если самое время выбирать устройство, "Відкрий Алло – закрий питання" выбора идеального планшета.