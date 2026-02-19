13:20  19 февраля
19 февраля 2026, 12:29

В Полтаве призывают пересмотреть решение о передислокации летного колледжа

19 февраля 2026, 12:29
Фото: из открытых источников
Полтавская областная ячейка ОО "Защита Государства" выразила обеспокоенность из-за решения о передислокации Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел в другой город

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

В ОО отмечают, что заведение имеет многолетнюю историю, сформированную материально-техническую базу и специализируется на подготовке авиационных специалистов для сектора безопасности и обороны.

По словам представителей организации, решение о передислокации принято без надлежащего финансового обоснования, оценки рисков и консультаций с трудовым коллективом. Также они заявляют об отсутствии соответствующего решения Кабинета Министров Украины.

В заявлении говорится о возможных рисках, в частности потере кадрового потенциала, разрушении инфраструктуры летной подготовки, срыве государственного заказа и дополнительной нагрузке на бюджет.

ОО "Защита государства" призывает центральные органы власти приостановить реализацию решения и проверить его законность и целесообразность. Также организация обратилась к депутатам Полтавского областного совета с просьбой публично определить свою позицию.

Напомним, ранее ОО "Защита Государства" предупреждала, что в 2026 году сотни учителей из Запорожской области рискуют остаться без финансовой поддержки. Из-за войны учебные заведения из ТОТ и зоны боевых действий были релоцированы в Запорожье. В этом году государство отменило минимальную поддержку для таких учителей, фактически оставив их один на один с проблемой выживания.

