В Полтаве призывают пересмотреть решение о передислокации летного колледжа

Фото: из открытых источников

Полтавская областная ячейка ОО "Защита Государства" выразила обеспокоенность из-за решения о передислокации Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел в другой город

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

В ОО отмечают, что заведение имеет многолетнюю историю, сформированную материально-техническую базу и специализируется на подготовке авиационных специалистов для сектора безопасности и обороны.

По словам представителей организации, решение о передислокации принято без надлежащего финансового обоснования, оценки рисков и консультаций с трудовым коллективом. Также они заявляют об отсутствии соответствующего решения Кабинета Министров Украины.

В заявлении говорится о возможных рисках, в частности потере кадрового потенциала, разрушении инфраструктуры летной подготовки, срыве государственного заказа и дополнительной нагрузке на бюджет.

ОО "Защита государства" призывает центральные органы власти приостановить реализацию решения и проверить его законность и целесообразность. Также организация обратилась к депутатам Полтавского областного совета с просьбой публично определить свою позицию.

