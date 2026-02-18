Мы обманываем сами себя, когда пытаемся отыскать в путинских "сигналах" что-то положительное

Во время дискуссий в Мюнхене государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио вынужден был признать, что в Вашингтоне не знают, действительно ли Путин желает мира

фото: tsn.ua

Мюнхенская конференция, во время которой мировые лидеры традиционно обменивались мнениями по поводу будущего – и очень много времени уделили войне России против Украины – состоялась буквально за несколько дней перед началом очередного раунда переговоров между украинской, российской и американскими делегациями.

Многие считают сам факт проведения подобных переговоров уже прогрессом и заслугой Дональда Трампа. Но реальный смысл имеют переговоры, обещающие результат. Переговоры, основанные на желании сторон достичь мира – между тем, как Путин, кажется, пытается разве что затянуть время. И даже во время дискуссий в Мюнхене государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио вынужден был признать, что в Вашингтоне не знают, действительно ли Путин желает мира.

Можно сказать, что мы обманываем сами себя, когда пытаемся отыскать в путинских "сигналах" что-нибудь положительное. Вот, скажем, когда переговоры только начинались во главе российской делегации, неожиданно оказался начальник Главного управления Генерального штаба вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков. То, что российскую делегацию впервые с 2022 года возглавил не идеолог Владимир Мединский, которого считают одним из апологетов концепции захвата бывших советских республик, считали доказательством конкретики. Если военные будут обсуждать детали разведения войск, контроля за прекращением огня и т.д. – это может означать, что у Путина серьезные намерения. Хотя я с самого начала процесса не мог понять, какое значение имеют все эти детали, когда отсутствует самое главное – политическая воля о прекращении агрессии или хотя бы прекращении огня, полного или даже частичного.

Теперь Путин вернул к столу переговоры Мединского, которому он снова доверил руководство российской делегацией. И те же люди, которые пытались найти в появлении адмирала Костюкова положительный сигнал, теперь убеждают, что Мединский – это хорошо. Его появление означает, что военные уже обо всем договорились, а теперь пришло время обсуждать именно политические решения. Да, якобы Мединский их уже несколько раз не обсуждал.

Я бы не искал черную кошку в темной комнате – тем более если ее там нет и никогда не было. Да, Путин участвует в "миротворческом спектакле" для Трампа, но у него никогда не было намерений завершать эту войну путем переговоров. Чего действительно сейчас стремится российский лидер, озвучил на днях заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, предложивший ввести в Украине "внешнее управление" для проведения выборов и избрания руководства, с которым Россия сможет договориться о мире!

Мы прекрасно понимаем, что в этих словах едва скрывается идея демонтажа украинской государственности путем превращения Украины в "протекторат ООН" с возможностью российского пропагандистского давления и политической поддержки пророссийских сил. Русский язык, русская церковь и пророссийская банда – вот русский рецепт для окончательного уничтожения Украины.

И достаточно интересно, что всего этого они пытаются достичь именно "дипломатическим" путем – если такой подход может быть определен как дипломатия. Российские войска уже четыре года не могут установить контроль над всей Донетчиной – и Путин использует переговоры для того, чтобы Вашингтон убедил Киев вывести свои войска из неоккупированной части Донецкой области. А теперь новая идея – под аккомпанемент разговора о выборах лишить Украину суверенитета.

Так что ж, не проводить переговоры вообще? Естественно, нет никакого смысла в переговорах, единственный итог которых – сделать для президента США возможность утверждать, что процесс продолжается и мир совсем близко. А на самом деле, такие переговоры не приближают, а только отдаляют мир, потому что дают возможность администрации воздержаться от большего давления на Россию под предлогом опасений "заблокировать" имитированный "мирный процесс". И именно так – как процесс удаления достижения мира их и следует рассматривать.