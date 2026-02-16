"Love as a story": в Хмельницкой общине в Винницкой области молодежь рассказала о настоящей любви

Фото: ОО "Защита государства"

Ко Дню влюбленных в Хмельницкой общине состоялся видеоконкурс "Love as a story – когда любовь имеет голос и смысл", объединивший молодежь вокруг темы настоящих чувств и важных ценностей

Об этом сообщила пресс-служба ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

Участники представили искренние и креативные видеоработы, в которых рассказали собственные истории любви – к людям, жизни и Украине.

Победителем конкурса стала команда "Когда сердца говорят" – ученики и ученицы Лицея №1 г. Хмельника. Их видеоролик "Love as a story: настоящие моменты, которые мы пишем каждый день" – это глубокое размышление о том, какой должна быть настоящая любовь: поддержкой, уважением, ответственностью и сознательным выбором быть рядом.

Победители получили символические подарки как благодарность за творчество, смелость выражать свои мысли и неравнодушие.

Руководитель Хмельницкой районной ячейки ОО "Защита Государства" Евгений Болюбаш отметил:

"Когда молодежь говорит о любви через уважение, ответственность и ценности – мы понимаем, что за такими юношами и девушками действительно будущее. Именно они будут формировать сильную и сознательную Украину".

Организаторами мероприятия стали отдел молодежи и спорта и Управления образования, молодежи и спорта городского совета Хмельницкого, а также Молодежный совет при Хмельницком городском совете.

Партнером конкурса выступила ОО "Защита Государства", поддерживающая инициативы, вдохновляющие молодежь на творчество, самовыражение и утверждение важных общественных ценностей.

Организаторы поблагодарили всех участников за искренность, вдохновение и активное участие, подчеркнув, что любовь "это то, что мы творим каждый день".

