Фото: из открытых источников

В пятницу, 20 февраля, с 00:00 до 03:00 в приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. В это время в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минобороны.

"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF", – говорится в сообщении Минобороны.

Работы завершатся в 03:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Напомним, стать на военный учет теперь можно без ТЦК и медкомиссий – в Резерв+ заработала новая функция.