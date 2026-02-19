13:20  19 февраля
В Киевской области легковушка столкнулась со школьным автобусом: есть пострадавшие
11:14  19 февраля
Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции
09:08  19 февраля
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
19 февраля 2026, 14:17

Резерв+ временно прекратит работу

19 февраля 2026, 14:17
Фото: из открытых источников
В пятницу, 20 февраля, с 00:00 до 03:00 в приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. В это время в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минобороны.

"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF", – говорится в сообщении Минобороны.

Работы завершатся в 03:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Напомним, стать на военный учет теперь можно без ТЦК и медкомиссий – в Резерв+ заработала новая функция.

