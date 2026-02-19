Гражданство Румынии в топ-2 мирового рейтинга паспортов

Пресс-релиз

Румыния заняла второе место в международном рейтинге Nomad Passport Index по итогам начала 2026 года, поднявшись примерно на два десятка строк. Страна разделила позицию с Грецией и Ирландией, уступив лишь Мальте

Об этом сообщает издание "Хвиля", анализируя свежий выпуск индекса, передает RegioNews.

Nomad Passport Index отличается от традиционных списков, оценивающих лишь количество безвизовых направлений. Авторы индекса учитывают комплекс факторов:

свободу перемещения и проживания,

международную репутацию паспорта,

предсказуемость законодательства,

налоговые параметры,

отношение государства к двойному гражданству.

Соответственно речь идет не только о туризме, а о качестве гражданства как правового статуса.

Интерес к румынскому гражданству среди выходцев из стран бывшего СССР, включая украинцев, растет закономерно: вступление Румынии в Шенген повысило ценность паспорта, а упрощенная процедура сделала его получение доступным. По оценкам, за годы действия механизма миллионы получили второй паспорт.

С 16 января 2026 года в Украине действует модель множественного гражданства. Украинцы и раньше получали второй паспорт, но фактически могли пользоваться им только за границей. Теперь тема перестала быть "запретной", а румынская процедура ценится в том числе за возможность полноправно сохранить родное гражданство.

В числе заявителей фигурируют и граждане Молдовы: по словам президента Майи Санду, около 1,5 млн граждан страны обладают также румынским гражданством. При этом география заявителей значительно шире.

Всего в 2018-2024 годах было зарегистрировано около 428 тысяч заявлений о предоставлении гражданства. За 2022-2024 годы руководителем Национального органа по гражданству (ANC) вынесено примерно 134 тысячи решений. Кроме того, ежемесячно подается порядка 5 тысяч новых заявлений – цифры без привязки к регионам.

Касательно ситуации украинцев в ЕС, находящихся под временной защитой: режим продлён до 4 марта 2027 года, однако остается временным по своей сути. В этом контексте паспорт государства ЕС рассматривается как наиболее устойчивый формат легализации, не зависящий от продления специальных программ.

В целом второе место Румынии в Nomad Passport Index отражает изменение восприятия страны и ее гражданства на международном уровне – как статуса с высокой мобильностью и понятными правилами.