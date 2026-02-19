Иллюстративное фото: pixabay

Из-за аварии на энергообъекте без света полностью остались Чернигов, Славутич и ряд населенных пунктов района

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews.

"В результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ обесточены потребители Чернигова, Славутича и ряда населенных пунктов Черниговского района", – говорится в сообщении.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, по состоянию на утро 19 февраля из-за сложных погодных условий обесточены 458 населенных пунктов в шести областях.