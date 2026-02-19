В Киевской области школьный автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

В Киевской области легковушка столкнулась со школьным автобусом: есть пострадавшие
ДТП произошло 19 февраля около восьми утра в поселке Ставище Белоцерковского района
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Столкнулись легковушка Jeep и школьный автобус. До прибытия ГСЧС одного пострадавшего человека из легковушки госпитализировали. Еще один человек был зажат в автомобиле и нуждался в деблокации.
С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали человека и передали его медикам "скорой".
В автобусе находились 19 детей и 6 взрослых. К счастью, они не пострадали.
Напомним, вечером 15 февраля на Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП травмировались 8 человек, их госпитализировали.
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
У жительницы Тернопольщины обнаружили бешенство
19 февраля 2026, 15:29В Николаевской области в результате ДТП травмировались пять человек
19 февраля 2026, 15:14Новым руководителем порта Южный может стать Артем Литвинов, никогда профессионально не занимавшийся морскими перевозками
19 февраля 2026, 15:03В Полтавской области поезд насмерть сбил 19-летнего юношу
19 февраля 2026, 14:57На Сумщине пограничники уничтожили более полусотни российских дронов
19 февраля 2026, 14:41Резерв+ временно прекратит работу
19 февраля 2026, 14:17Чернигов и Славутич полностью обесточены из-за аварии на энергообъекте
19 февраля 2026, 13:56На Полтавщине разоблачили нарколабораторию с оборотом более 70 миллионов гривен в месяц
19 февраля 2026, 13:40Тепло, смех и память: как в Винницкой области поддерживают семьи Защитников
19 февраля 2026, 13:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы