В Киевской области школьный автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

Фото: ГСЧС

ДТП произошло 19 февраля около восьми утра в поселке Ставище Белоцерковского района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Столкнулись легковушка Jeep и школьный автобус. До прибытия ГСЧС одного пострадавшего человека из легковушки госпитализировали. Еще один человек был зажат в автомобиле и нуждался в деблокации.

С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали человека и передали его медикам "скорой".

В автобусе находились 19 детей и 6 взрослых. К счастью, они не пострадали.

