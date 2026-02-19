Фото: pixabay

По состоянию на утро 19 февраля из-за сложных погодных условий обесточены 458 населенных пунктов в шести областях

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Сильный гололед, налипание мокрого снега и порывы ветра обусловили полное или частичное обесточивание 458 населенных пунктов в шести областях – Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской", – говорится в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы вернуть в работу поврежденные линии электропередачи.

Кроме того, в результате боевых действий в прифронтовых регионах и целенаправленных российских ударов по энергетической инфраструктуре на утро обесточены потребители в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях. Энергетики осуществляют восстановительные работы повсюду, где разрешает безопасность.

Напомним, на всех дорогах государственного значения отменили ограничения, введенные ранее из-за усложнения погодных условий и повышения уровня воды.