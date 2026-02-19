13:20  19 февраля
В Киевской области легковушка столкнулась со школьным автобусом: есть пострадавшие
11:14  19 февраля
Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции
09:08  19 февраля
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
19 февраля 2026, 12:34

Из-за непогоды в Украине обесточены более 450 населенных пунктов

19 февраля 2026, 12:34
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 19 февраля из-за сложных погодных условий обесточены 458 населенных пунктов в шести областях

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Сильный гололед, налипание мокрого снега и порывы ветра обусловили полное или частичное обесточивание 458 населенных пунктов в шести областях – Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской", – говорится в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы вернуть в работу поврежденные линии электропередачи.

Кроме того, в результате боевых действий в прифронтовых регионах и целенаправленных российских ударов по энергетической инфраструктуре на утро обесточены потребители в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях. Энергетики осуществляют восстановительные работы повсюду, где разрешает безопасность.

Напомним, на всех дорогах государственного значения отменили ограничения, введенные ранее из-за усложнения погодных условий и повышения уровня воды.

непогода Украина электроэнергия свет обесточивание электроснабжение
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
У жительницы Тернопольщины обнаружили бешенство
19 февраля 2026, 15:29
В Николаевской области в результате ДТП травмировались пять человек
19 февраля 2026, 15:14
Новым руководителем порта Южный может стать Артем Литвинов, никогда профессионально не занимавшийся морскими перевозками
19 февраля 2026, 15:03
В Полтавской области поезд насмерть сбил 19-летнего юношу
19 февраля 2026, 14:57
На Сумщине пограничники уничтожили более полусотни российских дронов
19 февраля 2026, 14:41
Резерв+ временно прекратит работу
19 февраля 2026, 14:17
Чернигов и Славутич полностью обесточены из-за аварии на энергообъекте
19 февраля 2026, 13:56
На Полтавщине разоблачили нарколабораторию с оборотом более 70 миллионов гривен в месяц
19 февраля 2026, 13:40
Тепло, смех и память: как в Винницкой области поддерживают семьи Защитников
19 февраля 2026, 13:36
В Киевской области легковушка столкнулась со школьным автобусом: есть пострадавшие
19 февраля 2026, 13:20
