19 февраля 2026, 11:14

Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции

19 февраля 2026, 11:14
Сегодня, 19 февраля, в селе Мамалыга Черновицкой области полиция пыталась задержать 39-летнего мужчину, который находился в розыске за нарушение военной службы. Во время операции произошла стычка с местными жителями

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что группа граждан блокировала служебный автомобиль и активно сопротивлялась законным требованиям правоохранителей.

В ответ работник спецподразделения полиции произвел упреждающие выстрелы в воздух. Никто не пострадал.

В сети опубликовали еще одно видео события: видно, как мужчина с вилами пробивает колеса служебного авто, после чего начинается потасовка.

Руководство ГУНП в Черновицкой области приступило к служебной проверке и даст правовую оценку действиям граждан, препятствовавших работе полиции.

Правоохранители подчеркнули, что применимые выстрелы были предупредительными и направлены на обеспечение безопасности во время выполнения служебных задач.

Напомним, ранее в Житомирской области произошел конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской общине, и местным жителем. К спору со временем присоединились случайные прохожие.

18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
