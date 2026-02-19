Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции

Скриншот с видео

Сегодня, 19 февраля, в селе Мамалыга Черновицкой области полиция пыталась задержать 39-летнего мужчину, который находился в розыске за нарушение военной службы. Во время операции произошла стычка с местными жителями

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что группа граждан блокировала служебный автомобиль и активно сопротивлялась законным требованиям правоохранителей.

В ответ работник спецподразделения полиции произвел упреждающие выстрелы в воздух. Никто не пострадал.

В сети опубликовали еще одно видео события: видно, как мужчина с вилами пробивает колеса служебного авто, после чего начинается потасовка.

Руководство ГУНП в Черновицкой области приступило к служебной проверке и даст правовую оценку действиям граждан, препятствовавших работе полиции.

Правоохранители подчеркнули, что применимые выстрелы были предупредительными и направлены на обеспечение безопасности во время выполнения служебных задач.

Напомним, ранее в Житомирской области произошел конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской общине, и местным жителем. К спору со временем присоединились случайные прохожие.