19 февраля 2026, 13:40

На Полтавщине разоблачили нарколабораторию с оборотом более 70 миллионов гривен в месяц

19 февраля 2026, 13:40
Фото: СБУ
Правоохранители нейтрализовали преступную группировку, создавшую канал контрабанды в Украине тяжелых психотропов. В Полтаве задержали организатора и четырех его сообщников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Ежемесячное обращение нелегального бизнеса составило более 70 миллионов гривен.

Фигуранты переправляли в Украину иностранные прекурсоры для изготовления особо опасного психотропного вещества – "α-PVP". Для контрабанды "сырья" злоумышленники прятали его среди товаров широкого потребления. Далее дельцы доставляли "продукцию" в собственную нарколабораторию, которую обустроили в съемном доме в Полтавском районе.

Готовые психотропы фигуранты реализовывали по разным регионам Украины через сеть дилеров, которые доставляли их заказчикам "из рук в руки" или через "закладки".

Организатором группировки является 36-летний житель Полтавы. "К делу" он привлек своих местных знакомых.

Во время обысков у фигурантов изъяли более 11 кг готового к сбыту "α-PVP", около 6000 литров прекурсоров, кокаин и оборудования для изготовления психотропов и авто для их перевозки.

Кроме того, у задержанных обнаружили мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки и черновые записи с поличным.

Фигурантам объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.

