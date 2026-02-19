У Полтаві закликають переглянути рішення про передислокацію льотного коледжу

Фото: з відкритих джерел

Полтавський обласний осередок ГО "Захист Держави" висловив занепокоєння через рішення про передислокацію Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ до іншого міста

Про це інформує пресслужба громадської організації, передає RegioNews.

У ГО наголошують, що заклад має багаторічну історію, сформовану матеріально-технічну базу та спеціалізується на підготовці авіаційних фахівців для сектору безпеки і оборони.

За словами представників осередку, рішення про передислокацію ухвалене без належного фінансового обґрунтування, оцінки ризиків та консультацій із трудовим колективом. Також вони заявляють про відсутність відповідного рішення Кабінет Міністрів України.

У заяві йдеться про можливі ризики, зокрема втрату кадрового потенціалу, руйнування інфраструктури льотної підготовки, зрив державного замовлення та додаткове навантаження на бюджет.

ГО "Захист Держави" закликає центральні органи влади призупинити реалізацію рішення та перевірити його законність і доцільність. Також організація звернулася до депутатів Полтавської обласної ради з проханням публічно визначити свою позицію.

