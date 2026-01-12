09:26  12 січня
12 січня 2026, 10:29

У Полтаві посилять мобілізаційні заходи: кого перевірятимуть і як реагуватиме поліція

12 січня 2026, 10:29
У Полтаві у 2026 році планують посилити контроль за військовим обліком призовників, військовозобов'язаних і резервістів

Про це повідомило "Суспільне Полтава", передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Полтавської міської ради під час засідання 9 січня.

У місті створять спеціальну комісію, яка перевірятиме державні органи, підприємства, установи та організації на дотримання правил військового обліку. Зокрема, перевірятимуть правильність ведення списків, своєчасність звіряння даних із ТЦК та наявність відповідальних осіб за облік.

Підприємства та установи зобов'яжуть повідомляти ТЦК про громадян, які не перебувають на військовому обліку або порушують його правила. Також посилять взаємодію з поліцією щодо розшуку, затримання та доставки до ТЦК осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Передбачено, що громадяни, які перебувають у розшуку ТЦК, можуть бути ідентифіковані під час звернення до органів влади, ЦНАПів чи інших установ, після чого поліція може за необхідності доставити їх до ТЦК для оформлення документів.

Крім цього, міська влада планує активніше інформувати населення про правила військового обліку через медіа та офіційний сайт міської ради, а також запровадити онлайн-консультації для громадян і відповідальних працівників підприємств.

Нагадаємо, народні депутати готують закон про відміну відстрочки для абітурієнтів віком від 25 років, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів

Читайте також: Мобілізація у 2026 році: кого можуть призвати і хто отримає бронь

