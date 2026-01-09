Фото: полиция

ДТП произошло днем 8 января на трассе Одесса – Рени, недалеко от села Петродолинское в Одесском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки Hyundai, совершая обгон, врезался на встречной полосе в автомобиль Ford.

На месте погиб 61-летний водитель Hyundai. Двое его пассажирок получили травмы. Также травмировались 75-летний водитель Ford и его пассажирка. Всех пострадавших доставили в больницу. Кроме того, у водителя отобрали образцы крови для проверки на наличие алкоголя в организме.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители изъяли автомобили.

Будет проведен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

