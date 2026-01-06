На Полтавщині у будинку вибухнув газовий балон: є постраждалі
Подія сталася у понеділок, 5 січня, близько 18:00 у місті Лубни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У приватному будинку вибухнув газовий балон. Внаслідок вибуху травмувалися двоє мешканців оселі – 38-річний чоловік та 39-річна жінка. Постраждалим надали необхідну меддопомогу.
Поліція з’ясовує обставини та причини події.
Нагадаємо, 29 грудня на Київщині у приватному будинку вибухнув балон. Сусіди дістали з-під завалів 71-річного господаря.
06 січня 2026
