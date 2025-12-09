08:50  09 грудня
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
09 грудня 2025, 12:46

На Полтавщині на вулиці виявили пакет з боєприпасами

09 грудня 2025, 12:46
Фото: поліція
Вранці 9 грудня у Кременчуці місцевий житель знайшов пакет з боєприпасами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Біля під’їзду до гаражного кооперативу чоловік помітив підозрілий пакет та викликав поліцію. На місце виїхали патрульні, слідчі та вибухотехніки.

При огляді пакета фахівці виявили гранати РГД-5 та Ф-1. Задля безпеки поліцейські огородили територію, вилучили знахідки та направили їх на експертизу.

Наразі правоохоронці з’ясовують, звідки взялися боєприпаси і хто до цього причетний.

Нагадаємо, житель Київщини зберігав у себе вдома боєприпаси та наркотики. Чоловіку оголосили підозру.

Полтавська область поліція Боєприпаси
