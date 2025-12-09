На Полтавщині на вулиці виявили пакет з боєприпасами

Фото: поліція

Вранці 9 грудня у Кременчуці місцевий житель знайшов пакет з боєприпасами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Біля під’їзду до гаражного кооперативу чоловік помітив підозрілий пакет та викликав поліцію. На місце виїхали патрульні, слідчі та вибухотехніки.

При огляді пакета фахівці виявили гранати РГД-5 та Ф-1. Задля безпеки поліцейські огородили територію, вилучили знахідки та направили їх на експертизу.

Наразі правоохоронці з’ясовують, звідки взялися боєприпаси і хто до цього причетний.

