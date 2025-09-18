Після удару по АЗС на Полтавщині – четверо поранених: у ДСНС показали наслідки
Внаслідок атаки російського безпілотника по автозаправній станції на Полтавщині постраждали вже четверо людей – троє водіїв та касир. Удар спричинив пожежу та руйнування будівлі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Пошкоджено також автомобілі, будівлю та обладнання станції.
До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка й інженерне обладнання.
Пожежу ліквідовано, роботи з розбору завалів завершено.
Нагадаємо, ввечері 17 вересня в Полтавському районі зафіксовано удар ворожого безпілотника по автозаправній станції. Повідомлялося про одного постраждалого.
