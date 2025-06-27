Фото: Нацполиция

В Харькове задержана женщина, которая напала на сотрудника полиции. Теперь ей грозит заключение

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове объявили о подозрении женщине, которая во время проверки ударила полицейских. Инцидент произошел в Основянском районе города. Там патрульные остановили машину за нарушение ПДД. Однако у женщины, как оказалось, не было документов.

Когда полицейские просили ее остановиться и представиться, она попыталась скрыться и говорила правоохранителям нецензурной лексикой. Впоследствии она ударила одного из них в лицо.

"Следователи объявили 31-летней нарушительнице о подозрении по ч. 2 ст. 342 УК (Сопротивление работнику правоохранительного органа). Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Харьковщине объявили о подозрении мужу и жене, избившим полицейского. Это произошло, когда водителя задержали и выяснили, что он находился в розыске за уклонение от мобилизации. Тогда прибыли представители ТЦК.