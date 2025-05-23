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23 мая 2025, 21:49

На Днепропетровщине задержан мужчина, который до смерти забил знакомого

23 мая 2025, 21:49
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Фото: Нацполиция
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В Днепропетровской области нашли тело местного жителя. Выяснилось, что его убил знакомый

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

20 мая правоохранителям сообщили, что обнаружили тело в одном из частных домов в поселке Криворожского района. Выяснилось, что к этому причастен 30-летний знакомый потерпевшего.

Между мужчинами произошла ссора. Тогда злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм 44-летний мужчина скончался.

Злоумышленнику правоохранители сообщили по ч. 2 ст.121 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Ровенской области мужчину будут судить за жестокое убийство. Во время ссоры он нанес знакомому не менее четырех ударов ногами и деревянной ступой по голове. Потерпевший скончался в больнице от тяжелых травм.

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