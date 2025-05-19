ДТП в Виннице: легковушку разорвало пополам, есть погибший и пострадавшие
Авария произошла в Виннице поздно вечером 18 мая на улице Левка Лукьяненко
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Водитель легковушки, не справившись с управлением, врезался в бетонный столб, в результате чего погиб на месте. Еще двое пассажиров получили травмы.
Спасатели деблокировали из авто погибшего 22-летнего водителя.
Причины ДТП выясняют правоохранители.
Напомним, днем 18 мая на Львовщине столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, двое получили травмы.
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