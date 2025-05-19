фото: ГСЧС

Авария произошла в Виннице поздно вечером 18 мая на улице Левка Лукьяненко

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Водитель легковушки, не справившись с управлением, врезался в бетонный столб, в результате чего погиб на месте. Еще двое пассажиров получили травмы.

Спасатели деблокировали из авто погибшего 22-летнего водителя.

Причины ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, днем 18 мая на Львовщине столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, двое получили травмы.