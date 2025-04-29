фото: ОВА

В ночь на 29 апреля российская армия снова массированно направила на Днепропетровскую область беспилотники. Силы ПВО уничтожили 7 БпЛА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате атаки в Губинисской громаде Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали 6-летняя девочка и двое взрослых. Все – на амбулаторном лечении.

Частично разрушены частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж – повреждены.

В Славянской громаде Синельниковского района из-за удара БпЛА загорелось аграрное предприятие.

По Великомихайловской громаде на Синельниковщине россияне ударили КАБом. Последствия выясняются.

По Никопольщине оккупанты ударили артиллерией и FPV-дронами. От атак страдали Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

Повреждена инфраструктура, 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач. Ранена 47-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото на обложке – Самаровский район, остальное – Никопольщина.

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Напомним, в ночь на 29 апреля россияне атаковали Киев беспилотниками. В Деснянском районе столицы обломки упали на здание базы отдыха. Пострадала женщина.