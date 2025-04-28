Во Львове под колесами пассажирского поезда погиб человек
Трагедия произошла 25 апреля у платформы на территории 5-го парка во Львове. Погибший мужчина лежал на путях, когда на него наехал поезд
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 22:40 пассажирский поезд сообщением "Перемышль-Запорожье" наехал на 52-летнего жителя Львовского района.
"От полученных в результате наезда травм мужчина погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Полицейские открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, 2 апреля возле села Черкассы Львовского района пассажирский поезд насмерть сбил мужчину.
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