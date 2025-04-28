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Правоохоронці знайшли тіло чоловіка у водоймі. Зараз з'ясовують причини смерті

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

26 квітня поблизу села Сиверинівка Зіньківської громади у водоймі знайшли тіло людини. Правоохоронці з'ясували, що це 45-річний місцевий житель. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для визначення причини смерті.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині під час пожежі знайшли тіло 87-річного пенсіонера. Це був власник будинку, в якому сталась пожежа.