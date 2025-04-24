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24 апреля 2025, 17:47

Смерть в Киевском СИЗО: милиция подозревает инспекторов, медиков и заключенных

24 апреля 2025, 17:47
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Фото: Нацполиция
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В столице расследуют дело о смерти в киевском СИЗО. В генпрокуратуре рассказали подробности

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В столице подозрение получили 8 должностных лиц "Киевского следственного изолятора". Это инспекторы, дежурные, медицинские работники и старшие по корпусам.

Кроме того, пяти заключенным сообщили о подозрении по статье о "тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть".

По данным правоохранителей, работники изолятора, зная об избиениях и понимая допущенные со своей стороны нарушения, пытались это скрыть. Известно, что они подделали документы о фактическом состоянии здоровья потерпевшего и необходимость поместить его в карцер из-за якобы нарушения режима.

Надлежащую медицинскую помощь пострадавшему так и не предоставили. Поэтому на следующий день ему стало хуже и его госпитализировали, а в больнице он умер.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили факты систематических пыток заключенных в Полтавском учреждении исполнения наказаний. Известно, что работники учреждения издевались над осужденными, которые отказывались сотрудничать с администрацией. Для этого даже обустроили специальную камеру для пыток.

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