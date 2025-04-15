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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Горючее хранилось на одной из местных нефтебаз. Фальсифицированный бензин и дизтопливо продавали через сеть АЗС, которые работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества.

Во время обысков на трех АЗС правоохранители изъяли фальсифицированное дизтопливо и бензин марки А-95. Кроме того, были изъяты черновые записи, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, которые были приобщены к делу как вещественные доказательства.

В результате суд назначил фигуранту штраф в 120 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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