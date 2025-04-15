В Киевской области мужчину судили за продажу фальсифицированного горючего
Суд вынес приговор жителю Киевщины, наладившему нелегальную продажу фальсифицированного горючего на территории области
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Горючее хранилось на одной из местных нефтебаз. Фальсифицированный бензин и дизтопливо продавали через сеть АЗС, которые работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества.
Во время обысков на трех АЗС правоохранители изъяли фальсифицированное дизтопливо и бензин марки А-95. Кроме того, были изъяты черновые записи, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, которые были приобщены к делу как вещественные доказательства.
В результате суд назначил фигуранту штраф в 120 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.
Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.
Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".
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