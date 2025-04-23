Удар по автобусу в Марганце: количество раненых выросло до 42
Число пострадавших в результате атаки российского дрона-камикадзе на автобус с работниками предприятия в Марганце утром 23 апреля возросло до 42. Девять человек погибли
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По оперативным данным почти все пострадавшие работники предприятия госпитализированы. Только трое потерпевших будут лечиться амбулаторно.
"42 человека пострадали из-за вражеского удара по автобусу в Марганце. Таковы данные на эту минуту. 7 женщин и 2 мужчин - погибли", - говорится в сообщении.
Напомним, утром в Марганце россияне атаковали дроном-камикадзе автобус, который вез людей на работу. Ранее сообщалось о девяти жертвах и 30 раненых.
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