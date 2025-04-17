На Полтавщине в результате пожара погибли два человека

фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Горел частный дом на улице Зеленой. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время тушения пожара они обнаружили 2 погибших.

Огнем уничтожена кровля и перекрытие на площади 60 кв.м, повреждена облицовка стен и потолка.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 15 апреля в Ровенской области женщина и ребенок отравились угарным газом. Их госпитализировали.