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20 марта 2025, 08:18

Задержали "на горячем": в Херсонской области мужчина сбывал оружие и боеприпасы

20 марта 2025, 08:18
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фото: Национальная полиция
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В Херсонской области полицейские задержали мужчину, который сбывал ручной штурмовой гранатомет "РШГ-2" и два корпуса гранат "РГН" и запалы к ним

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Злоумышленником оказался 43-летний неоднократно судимый житель Бериславского района. Правоохранители провели у него дома санкционированный обыск.

У мужчины обнаружили и изъяли еще корпус гранаты "РГН", запал к нему, 330 патронов к стрелковому оружию калибром 5,45 мм и еще один взрыватель.

По словам фигуранта, изъятое он нашел на прежних оборонительных позициях, где во время оккупации района размещались военные РФ.

Задержанному сообщили о подозрении. На время проведения досудебного расследования ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Подозреваемому грозит пребывание за решеткой сроком от трех до семи лет.

Полицейские отмечают, что лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства не подлежит уголовной ответственности.

Напомним, в Житомирской области 30-летний мужчина хранил дома боевое оружие и патроны. Полиция задержала его. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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