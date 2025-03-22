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Одной из организаторок нападения на парня с инвалидностью в Трускавце, 14-летней девочке, сообщили о подозрении в хулиганстве

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Санкция статьи предусматривает штраф до 2000 тысяч рублей, пробационный надзор или ограничение свободы до 5 лет.

Кроме этого, полицейские будут ходатайствовать в суд о принудительных воспитательных мерах для других несовершеннолетних нарушителей и решать вопросы админответственности их родителей за ненадлежащее воспитание детей.

Напомним, на днях в городе Трускавец четверо подростков поиздевались над 18-летним парнем с инвалидностью. При этом они снимали видео, впоследствии выложенное в соцсети. Нападающими были три девочки и один мальчик в возрасте от 11 до 14 лет.