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16 марта 2025, 15:42

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в селе на Херсонщине: есть жертва, ранен человек

16 марта 2025, 15:42
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В воскресенье утром, 16 марта, российские захватчики атаковали из БпЛА жителей села Золотая Балка Бериславского района. В результате обстрела погибла пенсионерка, ранен пожилой мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на село около 10:00.

"Из-за взрыва снаряда погибла 67-летняя женщина и получил ранения 70-летний мужчина, он госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.

Напомним, вечером 15 марта оккупанты ударили КАБом по селу Новоалександровка Бериславского района. Пострадала мирная жительница.

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