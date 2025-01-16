На Полтавщине школы и садики не будут работать 17 января из-за угрозы обстрела: что известно
В сети распространяется информация о том, что школы и детские сады в Полтавской области 17 января будут работать только дистанционно. Такие меры связаны с высокой угрозой обстрела
Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на представителей ОВА, передает RegioNews.
По информации ОВА, распоряжение о том, что учебные заведения 17 января должны перейти на дистанционный режим работы, предоставлено департаментом по вопросам оборонной работы.
Распоряжение департамента касается дошкольных учебных заведений. Информации о других учреждениях Полтавщины нет.
Следует отметить, что официальных сообщений на страницах и сайтах власти Полтавщины сейчас нет.
Напомним, в ночь на 16 января российские войска выпустили по Украине 55 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 34 вражеских дронов, еще 18 – локационно потеряны.
На Полтавщине в результате атаки дронов была повреждена энергетическая инфраструктура.