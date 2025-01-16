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16 января 2025, 00:03

Оккупанты обстреляли Никополь: есть погибшая и раненый

16 января 2025, 00:03
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фото: ОВА
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Поздним вечером 15 января российские военные обстреляли из РСЗО Никополь Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате обстрела погибла 54-летняя женщина: ее тело спасатели достали из-под завалов разрушенного дома.

Также из-за вражеской атаки получил ранение 45-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно.

"Разрушены дом и хозяйственное сооружение. Есть и побитое жилье – частное и многоэтажное. Разбиты гаражи и авто. Задело газопроводы и линию электропередач. Произошли два пожара, которые спасатели потушили", – рассказал чиновник.

Напомним, на протяжении всего дня, 15 января, российские кафиры наносили удары по Никопольщине из тяжелой артиллерии и БпЛА. Есть разрушения и раненый мужчина.

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