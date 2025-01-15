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Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Был ракетный обстрел нашей газовой инфраструктуры. Четыре ракеты, предварительно, Х-59 направлялись в сторону предприятий. Часть из них отработали силы ПВО. Пострадавших посреди гражданского населения нет. Другую информацию сообщать не могу, чтобы не информировать врага”, – отметил чиновник.

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки, 14 января, россияне выпустили по Харьковщине семь КАБов и применяли беспилотники разного типа.

Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.